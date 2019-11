Malika e Sfera sono arrivati ai ferri corti dopo una convivenza difficile all’interno della trasmissione.

Malika ha fatto cantare Lorenzo facendolo cantare in una versione molto classica.

Ed ecco che Sfera, che da tempo lamenta un certo anacronismo nella trasmissione, in particolare per quanto riguarda la Kayane, non ha mancato di ricordare la sua opinione sulla vicenda:

“Sembra che devo sempre criticare il concorrente di Malika, ma io dico sempre quello che penso: vorrei sentirti con qualcosa di più recente e adatto alla tua età. Una cosa più nuova”.

Malika non ci sta e risponde:

“Vorrei ricordare a Sfera che questa canzone passa in radio cinquanta volte al giorno”.

A quel punto Sfera ribatte in modo molto duro e ironico allo stesso tempo:

“Cosa ascolti, Radio Zeta?”.

Una risposta divertente che non piace alla Katane che non manca di controbattere ancora una volta:

“Dovresti essere più garbato. Vorrei sapere cosa ascolti se non senti i Ramones. Forse solo le radio dove passi tu, perché sei un vanitoso”.

Lo scontro però non si ferma e Sfera torna alla carica

“A me non mi passano in radio perché dico cose sbagliate..”

A quanto pare però, in cuffia, la direzione ha ricordato a Sfera Ebbasta come Radio Zeta faccia parte degli sponsor di X-factor.

Ed ecco che il giovane trapper si scusa subito dopo la pubblicità e commenta:

“Vorrei salutare Rtl 102.5, radio sponsor del programma, e anche Radio Zeta”.

Il danno ormai è fatto, sarebbe stato forse meglio fare finta di niente e accettare le lamentele della Radio partner.

Questa volta Sfera Ebbasta ha fatto davvero una gaffe, oltre allo scontro con la collega infatti, deve essersi preso anche le lamentele della direzione, oltre a quelle della povera Radio Zeta.

Per il pubblico e il web, il litigio tra i due è stato ovviamente occasione di risate e commenti sui social.