Mara Maionchi è accusata di un commento che non è piaciuto per niente ad Arisa.

Proprio il commento del celebre personaggio di X-Factor, ha scatenato una reazione social di Arisa che ha affidato a Instagram il suo risentimento.

Ma cosa è successo?

Lorenzo Rinaldi ha dovuto affrontare una sfida: Malika Ayane gli ha infatti chiesto di eseguire La Notte, particolare brano di Arisa che ha messo alla prova il concorrente.

La performance non è stata per niente gradita da Maionchi, che ha inoltre parlato di una canzone adatta a persone depresse.

A distanza di due settimane dal commento, sembra che Arisa si sia molto risentita, tanto da pubblicare un post apposito per lamentarsi.

“Mara Maionchi dice: ‘La Notte, una canzone perfetta per una donna depressa’. Siamo tutti depressi allora, visto che è una canzone che vive nel cuore di tutti noi”.

Non particolarmente modesta Arisa, dal momento che la sua affermazione è applicabile, forse, ai suoi fan.

“Non è detto che le persone di una certa età possano permettersi di dire quello che vogliono solo perché hanno un microfono davanti” – continua Arisa. “La Notte è una canzone che analizza il dolore e lo sconfigge attraverso una nitida speranza: ‘La vita continuerà’”.

Innervosita dal commento Arisa continua:

“Io, noi, non siamo depressi. Siamo persone non superficiali. Il dolore a volte è necessario per crescere e per apprezzare di più la gioia. Questi commenti non me li aspetto da te“. “Sei una madre e io potrei essere tua figlia. Datti una regolata, e fai attenzione ai testi delle canzoni prima di parlarne”.

Adesso non resta che attendere l’eventuale commento di Mara Maionchi che potrebbe ribattere alla presa di posizione di Arisa.

Forse la cantante se l’è presa un po’ troppo, facendosi praticamente i complimenti da sola e parlando della sua canzone come di un pezzo universalmente noto e apprezzato.