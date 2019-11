Se stavate aspettando la nuova serie revival di Beverly Hills state le notizie che leggerete non vi piaceranno…

A quanto pare infatti la serie è stata annullata.

Beverly Hills 90210, che doveva proseguire le vicende del Peach Pit e dei suoi ragazzi sarà cancellato.

«Siamo orgogliosi di aver saputo riunire in un evento estivo, un evento molto speciale, una delle serie cult della rete. Un profondo ringraziamento e rispetto va a Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jannie, Shannen e Tori che, insieme all’intera squadra, hanno riversato i loro cuori e le loro anime in questo revival, tanto inventivo e nostalgico», scrive Fox in una nota, abbandonando il progetto del ritorno di Beverly hills.

«Non mi sono strizzata nell’abito rosso che indossai in televisione a 18 anni per niente», scrive Tori Spelling, che si sfoga sui social postando un’immagine col vestito in questione.

L’attrice non ha gradito la cancellazione e sembra pronta a portare avanti la Beverly Hills anche per conto suo.

Staremo a vedere se Tori si metterà alla ricerca di un produttore o tenterà di sbloccare le cose direttamente all’interno di Fox:

«State sintonizzati mente il nostro viaggio va realizzandosi», ha scritto online.

Il ritorno di Beverly Hills era davvero una mossa nostalgica senza precedenti, si tratta infatti di una delle serie per teeagers più famose di sempre oltre che una delle prime in assoluto.

I ragazzi e le ragazze della serie sono diventati nel tempo incredibili star, fino alla triste scomparsa di Luke Perry che potrebbe essere legata alla scelta di abbandonare il progetto.

Il revival infatti vedrebbe l’assenza di uno dei personaggi più amati.

La speranza non è perduta, anche se, a quanto pare, il destino del nuovo Beverly Hills è piuttosto cupo.

I fan farebbero meglio a mettersi l’anima in pace.

Se ci saranno novità passerà di sicuro del tempo.