Ludovica Caniglia è una delle concorrenti di Amici 2019 più seguite.

La sua storia con Jefeo è finita ormai da tempo.

La storia è riuscita però a catalizzare l’attenzione degli spettatori e a rendere nota la concorrente.

Solo di recente però Ludovica ha confessato i suoi problemi a Maria De Filippi.

Mentre alcuni autori della stagione sono riusciti a inserirsi nel mondo della musica e dello spettacolo, Ludovica non sta andando così bene, ed eccola che commenta:

“Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di una cosa. Molti di voi mi stanno chiedendo come mai io non pubblichi né musica né quant’altro… allora, ho avuto qualche problema, però sto risolvendo. Non ho avuto la possibilità di pubblicare in questo tempo, cioè da quando sono uscita ad ora, però vi garantisco che a breve ci saranno delle novità”.

Non è chiaro quali siano i problemi, se legati a un problema creativo o problemi più complessi della quotidianità di Ludovica.

Di sicuro però l’ex concorrente ci tiene a rassicurare i fan.

Presto farà qualcosa e si impegnerà per non buttare via la notorietà ottenuta con il talent amatissimo dai giovani e dai frequentatori dei social.

“Insieme ascolteremo tutta la musica possibile e immaginabile. Grazie a tutte le persone che sono rimaste con me, che mi stanno supportando anche se non sto pubblicando nulla. Rimanete aggiornati perché prima o poi usciranno!”.

Ludovica non getta la spugna e, anche se il successo non è arrivato con la trasmissione, ormai vittima di una saturazione totale (non si possono fabbricare successi annuali e nuove icone della musica a scadenza stagionale), continuerà a fare quello che ama, nella speranza di ottenere un qualche risultato.

E chi sa che non sia quella giusta per andare ben oltre la vanagloria che si ottiene dal palinsesto tv, magari scoprendo che cosa davvero è la musica…