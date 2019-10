Amici Celebrities non funziona.

forse il pubblico è stufo di vedere sempre le stesse facce, forse l’idea dell’ennesimo talent con i VIP non è così brillante e anche Maria inizia a perdere i colpi, fatto sta che la trasmissione parte davvero male, un insuccesso di pubblico e una puntana blanda, e non solo.

Non manca infatti un dramma che vede Bisciglia litigare con con Maria De Filippi con tanto di scuse e lacrime.

Nella prima manche, Bisciglia ha ricevuto moltissimi complimenti, in particolare da Platinette.

Vero la fine della serata, la voce del presentatore ha iniziato a tremare fino a non riuscire più a cantare.

Michelle Hunziker chiede spiegazioni, ed ecco che Filippo spiega come la canzone sia dedicata alla madre.

Il presentatore ha anche un tatuaggio dedicato a quella che chiama “la mia regina”.

L’affermazione desta curiosità ma Bisciglia sembra visibilmente emozionato, tanto da portare i due ad abbandonare l’idea di scoprire di più.

Un esordio per la trasmissione che convince davvero poco.

Certo, alcuni personaggi, a partire da Bisciglia, hanno dimostrato di avere un grande talento per la musica.

In particolare proprio lui aveva sognato di cantare in passato per poi passare al mondo televisivo.

Sembra però che la cosa non basti per dar vita a un prodotto in grado di intrattenere il pubblico.

Un piccolo flop per una scuderia di trasmissioni targate Maria De Filippi davvero incredibile e spesso protagonista dello share televisivo.

Maria, sembra però più adatta al pubblico pomeridiano, e questo mettere i vip in ogni dove inizia a stancare il pubblico.

Staremo a vedere se la trasmissione saprà risollevarsi e magari offrire qualcosa di più nei prossimi episodi.

Per il momento ci troviamo di fronte a qualcosa di trito e ritrito, vip che cantano, drammi e litigi che vediamo ormai in ogni talent del palinsesto tv.