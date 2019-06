Si chiude la storia d’amore tra Biondo e Emma Muscat, personaggi di Amici, amatissimi dal pubblico a divenuti una coppia stabile per molto tempo.

Separati ma felici, proprio così, i due si sono lasciati senza rancori e scrivono su Instagram:

“Vogliamo dirvi una cosa importante. Sentiamo il bisogno di condividere la notizia con voi”, ed ecco che invece di un matrimonio annunciano insieme al fine della relazione.

Parlano direttamente con i loro fan, quasi gli dovessero delle spiegazioni e spiegano di essersi lasciati da due settimane.

“Diciamo questa cosa per rispetto vostro e di chi in queste settimane ha notato che non ci vediamo più spesso come prima. Io e Emma non stiamo più insieme da un paio di settimane. Questo non toglie niente all’anno e mezzo di relazione che abbiamo vissuto. Siamo cresciuti tanto grazie a questa relazione”.

Nonostante i problemi che li hanno portati alla separazione, i due restano in rapporti davvero buoni e commentano:

“Ci vogliamo un bene dell’anima, non è cambiato nulla. È solo che ci troviamo meglio così e pensiamo che sia la decisione più giusta per noi. Non stiamo male e non è che non ci vedremo più. Non vi preoccupate. Ovviamente è stato uno shock per tutti e due. Lui è una persona fondamentale nella mia vita. L’unica cosa che vi chiedo è di non stare male”.

Poi parla Biondo:

“Spero che voi possiate capire la nostra situazione. Io ho imparato tanto, ho imparato che non c’è per forza bisogno di chiudere male, di odiarsi. Noi siamo arrivati a questa decisione in modo maturo, parlandone. Io la voglio ancora nella mia vita, per me perderla sarebbe come perdere un parente. Io ci tengo ancora un sacco a lei e lei ci tiene un sacco a me. Spero possiate capire la situazione”.

Due ragazzi che dimostrano una maturità incredibile, oltre a una dolcezza davvero unica per due personaggi che si distanziano moltissimo dal trash che pervade il mondo influencer.