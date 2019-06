Fedez ha scelto Instagram per comunicare ai suoi fan un’anomalia cardiaca che gli è stata diagnosticata.

Il celebre personaggio social spiega:

“Sono sempre combattuto se parlare in maniera del tutto onesta di alcuni piccoli ostacoli che sono riuscito a superare diventando papà perché oltre a rischiare di essere eccessivamente retorico mi rendo conto che la nostra condizione di privilegio, agli occhi di molti, possa mettere in secondo piano praticamente qualsiasi problema. Credetemi quando vi dico che i soldi non potranno mai essere la panacea di tutti i vostri mali“.

Poi racconta: “mesi fa durante una visita di controllo mi è stata riscontrata ‘una piccola anomalia’ che avrebbe potuto preannunciare un male più grande, di quelli con cui ci devi convivere tutta la vita purtroppo”.

A quanto pare, la pausa decisa da Fedez tempo fa è legata la problema:

“Dovevamo fare l’Arena e non si fa più, dovevamo fare la seconda data al Forum di Assago a maggio e non si farà più perché io sarò a Los Angeles e non ha senso tornare per una data”. “Ho tante altre cose in ballo, era giusto chiudere così”.

Poi spiega di voler “vivere ogni giorno della propria vita come se fosse l’ultimo, dando peso alle cose che più contano, a quelle veramente importanti”, per lui la moglie e il figlio Leone”.

A quanto pare, il problema di Fedez è sotto controllo.

In ogni caso, quando si parla di cuore, le situazioni sono sempre delicate e vanno tenute sotto costante osservazione.

Le malattie e i problemi entrano quindi anche nella vita delle star milionarie, quei personaggi del mondo social che vengono visti come immortali e intoccabili.

Fedez se ne rende conto, e lo comunica ai fan all’interno di un particolare messaggio dove mantiene il suo rapporto costante con i follower e confessa un problema che inizialmente avrebbe forse voluto tenere privato.