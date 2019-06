Eleonora Rocchini è entrata nel mirino degli haters dopo una foto del lato B pubblicata su Instagram.

Oscar Branzani e Eleonora Rocchini, si trovano Mykonos per un progetto di lavoro.

Proprio durante il soggiorno nell’isola Greca, assieme a una moltitudine di foto, la Rocchini ne ha pubblicata una che la ritrae completamente nuda mentre esce da una piscina.

In risalto c’è il sedere, con segno del costume e nudità varie.

Ecco che arrivano una serie di critiche da parte dei follower, critiche che fanno infuriare la Rocchi.

Qualche esempio?

“ Addirittura senza mutanda. Alla fine è diventata peggio delle altre “, le scrivono.

“ Belle foto…ma sarebbero state belle anche se ti mettevi le mutande!!! Dove vuoi arrivare? “.

E non finisce qui:” Come sei volgare!!!!!!! Tra un po esci nuda ….i follower ti stanno dando alla testa!!! “, “ Non hai più niente da togliere ormai “, “ Più che altro, non ce ne frega niente della spaccata del tuo culo “, “ Sei vergognosa, per un po di soldi perdete la dignità, le cose intime tenetele per voi!!! ”.

Una valanga di critiche che arrivano da chi credeva la Rocchi un personaggio differente, meno allineato alla massa.

Come tutti sanno, postare nudità su Instagram è la ricetta perfetta per ottenere un gran numero di visualizzazioni follower e like.

A quanto pare, anche la Rocchi non ha perso l’occasione e i risultati si vedono.

Nonostante il backslash degli haters, la Rocchi sta ottenendo un gran numero di like e la sua pagina è destinata a crescere.

Infastidita dalle critiche, eccola che commenta:

“M a veramente fate? Per un culo? Bello giudicare solo per un culo che abbiamo tutte uguale “.

Eleonora Rocchi non ci sta, e risponde agli haters giustificandosi.

Del resto, Instagram è il regno di lati B, foto osé e doppi sensi, perché la Rocchi dovrebbe essere da meno?