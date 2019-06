Facebook annuncia la sua criptomoneta, Libra, che arriverà assieme a un portafoglio digitale che prende il nome di Calibra.

La criptomoneta Libra verrà gestita da un’azienda super partes, stipendiata per controllarne la regolarità.

Libra sarà integrata a Messenger, WhatsApp oltre ad app dedicate su iOS e Android.

Da tempo si attendeva l’ingresso della società nel mondo delle criptovalute.

Forte dell’utilizzo della celebre blockchain, piuttosto sicura, trasparente e decentralizzata, Facebook si pone come obiettivo quello di sfruttare la sua diffusione per convertire gli utenti alla nuova valuta.

Verrà realizzato un piano di diffusione di Libra.

La criptovaluta sarà pubblicizzata in modo massiccio direttamente utilizzando il social.

L’annuncio ha fatto crescere le azioni Facebook del 4%.

Anche le altre criptovalute hanno giovato dell’annuncio.

Facebook punta a smacchiare Libra dalla sua fama negativa.

Molti utenti infatti, dopo i vari scandali che hanno colpito la società, non si fidano, in particolare quando si parla di denaro.

La sicurezza che Facebook promette potrebbe non essere tale, in particolare se pensiamo alle fughe di informazioni passate, al caso Cambridge analytics e in generale alla scarsa trasparenza del colosso social.

Libra potrebbe ottenere però successo proprio per l’integrazione con i principali social della piattaforma.

Libra promette di offrire maggiore stabilità rispetto alle volativi criptovalute come Bitcoin e Ethereum.

Staremo a vedere se la società di Zuckerbrg saprà mantenere le promesse fatte o se, nel giro di poco tempo, un nuovo scandalo travolgerà la piattaforma.

Dopo l’esperienza precedente, difficilmente Libra sarà così trasparente come ci viene promesso.

Basta pensare all’ennesimo scandalo che ha coinvolto il colosso social solo una manciata di giorni fa.

La fama di Facebook e dei suoi social potrebbe avere un impatto molto negativo sulla credibilità di Libra.

Staremo a vedere.

La scelta del nome nasce naturalmente per distaccare il progetto FB dalla criptovaluta in modo da cambiare la percezione che ne hanno gli utenti..