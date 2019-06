Giordana Angi protagonista indiscussa di Amici di Maria De Filippi, è uno dei personaggi più amati del talent show.

La Angi ha dimostrato un carattere molto forte, che nasconde però una profonda fragilità che l’ha portata nel passato nelle spire dell’anoressia.

Il disturbo alimentare è stato davvero terribile per la Angi, a raccontarlo è la madre sulla pagine del settimanale gossip DiPiù.

“Alternava anoressia e bulimia – racconta la mamma di Giordana Angi -. C’erano periodi in cui smetteva di mangiare e perdeva molti chili e altri in cui si ingozzava sino a stare male. Io cercavo di aiutarla in tutti i modi. L’ho portata da uno psicologo, la stimolavo a uscire, a fare sport. Ma non è servito a molto: per due anni Giordana è stata malissimo. Poi, a poco a poco, ha trovato la forza per risollevarsi”.

Discutendo del passato e dei momenti difficili vissuti da Giordana e dalla madre, le due parlano poi dell’omosessualità di Giordana e del modo in cui parlarne l’abbia aiutata a stare meglio, anche con la salute.

“Per prima cosa, quando aveva diciotto anni, ha trovato finalmente il coraggio di confessarmi che era omosessuale. Io non avevo mai sospettato nulla: però le ho detto che, ovviamente, per me non cambiava nulla, che l’avrei amata come e più di prima. Sentendo queste mie parole, mia figlia si è liberata di un peso che si portava dentro da anni”.

Un’intervista molto forte quella della madre di Giordana Angi, intervista che tocca alcune corde molto delicate ma che dimostra come una via d’uscita da problemi come quello dell’anoressia ci sia.

Il suo difficile percorso, la lotta contro la malattia e finalmente la guarigione con tanto di successo, diventano così una vera e propria parabola positiva per i suoi fa.

Un messaggio di speranza per tutti coloro che soffrono di anoressia.