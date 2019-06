Grande Fratello 16:

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno preso a litigare furiosamente dopo un periodo idilliaco all’interno della casa.

Ed ecco che nel pieno della sfuriata, Francesca si dirige verso la porta pronta a lasciare la trasmissione

«Basta, non ce la faccio più».

Nel frattempo l’ex fidanzato scrive a Gennaro una lettera dove dice: «Hai avuto un comportamento davvero penoso».

Dopo la rottura col fidanzato, il apporto con Gennaro e momenti di tensione altissima con Malgioglio, la De André raggiunge la finale in preda a una crisi profonda.

Alcune malelingue, in verità, sostengono che sia tutto studiato e che nella mente di Francesca ci sia più la vittoria e la notorietà che i sentimenti nei confronti di Gennaro.

Fatto sta che questa volta i due sono arrivati veramente al limite e tutto quel periodo idilliaco è andato a impattare con una terribile crisi che potrebbe portare tutto alla fine.

«Io per due mesi ti ho portato in alto e ti ho tutelato, ma tu pensi solo a te stessa. Non voglio passare per scemo per colpa tua, siamo su due onde diverse», parla così Gennaro.

«Mi hanno massacrato e tu hai fatto come tutti gli altri. Non te ne frega niente di me», replica invece la De Andrè che sembra agguerrita a pronta a reclamare quella notorietà di famiglia che fino ad oggi l’aveva ignorata.

«Sei una persona aggressiva, il pubblico non ti ama» continua.

Poi il litigio ti placa, tra i due cala però il silenzio.

A quanto pare la coppia De André Gennaro non durerà molto, e forse è addirittura già finita.

Tanto clamore mediatico per niente, almeno che non ci troviamo di fronte a una macchinazione ad hoc per entrare nella mente degli spettatori.

Che lo vogliamo o no, Francesca e Gennaro sono comunque tra i finalisti della trasmissione!