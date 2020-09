In questo GF Vip 2020 a quanto pare è già emerso un personaggio dal carattere forte, che però qualcuno definisce anche “volgare”. In realtà il pubblico è diviso in due parti riguardo i giudizi contro la contessa Patrizia De Blanck. La donna ha senza dubbio fatto parlare di sì fin da secondo giorno all’interno della casa. Nei giorni successivi, le polemiche si sono susseguite.

GF Vip 2020: le polemiche della contessa

Il GF Vip 2020 fa parlare già social, spettatori e persone e a quanto pare, al centro dei riflettori ora si trova la contessa. Quest’ultima infatti ha iniziato a lamentarsi fin dalla prima mattina all’interno della casa. De Blanck si è infatti svegliata lamentandosi contro i produttori e sostenendo di non essere riuscita a dormire per via delle luci. Proprio queste ultime infatti l’avrebbero svegliata in malo modo, come il suo letto, considerato troppo scomodo per lei. A quanto pare si è lamentata ripetutamente dicendo parolacce e soprattutto rifiutandosi anche di mettersi il microfono. Questo però non è tutto.

Flavia Vento ha avuto un attacco di panico per via della preoccupazione che nutre verso i suoi due cani, cosa che l’ha spinta ad abbandonare la casa. Prima che facesse la valigia, la contessa l’ha letteralmente presa a parolacce, dicendole anche che è malata. Un modo per spronarla, che però ha scatenato polemiche. Un’altra parte degli spettatori invece ha reagito con una risata.

La reazione del pubblico

Il pubblico è senza dubbio diviso riguardo le opinioni che nutre verso la contessa, anche perché molti ne apprezzano i suoi linguaggi coloriti e il fatto di essere sempre schietta. Altri però le rimproverano proprio questo modo di fare, che a volte scende nelle volgarità. Dopo lo shock degli spettatori poi che hanno anche visto nuda la contessa, che si è spogliata in diretta, la De Blanck ormai è diventata bersaglio sia di critiche, ma anche di lodi.