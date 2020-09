La contessa De Blanck oggi ha letteralmente riversato tutta la sua ira contro la produzione, per uno scherzo che due concorrenti le hanno fatto. Inizialmente però i due le hanno detto che era stata la regia del GF VIP ad organizzare tutto. Proprio per questo, la contessa se l’è presa con tutti i produttori, apostrofandoli con parolacce in confessionale. Questo non è tutto!

De Blanck: lo scherzo che le hanno fatto

De Blanck ha ricevuto uno scherzo da Pretelli e Zorzi, i quali hanno deciso di spostarle tutti i suoi vestiti, nascondendoli. Le hanno lasciato solo una camicia e una volta che la contessa se n’è accorta, era furiosa. I due ragzzi però le hanno detto che era stata la produzione. Per rendere lo scherzo ancora più credibile, hanno inventato che anche a loro la regia aveva deciso di spostare tutto. In più ormai si erano persino mischiate le biancherie. Dopo aver sentito queste parole, in tutta risposta De Blanck si è recata in confessionale e ha chiaramente detto alla produzione: “Siete degli str…”. Le frasi successive non sono state da meno, come questa: “Venerdì c’è la puntata, vogliono che vada con il c…di fuori?” Frasi che fanno letteralmente impazzire i social di polemiche, ma c’è anche chi scoppia a ridere, leggendole.

Lo scherzo rivelato

Una volta che i due concorrenti hanno svelato che erano stati loro a nascondere i vestiti alla contessa, quest’ultima si è infuriata con loro. Insomma, in questo modo le parolacce sono state rivolte a Pretelli e Zorzi, che intanto ridevano. La contessa ha dimostrato per l’ennesima volta che non risparmia le critiche per nessuno: se ha qualcosa da dire, la dice in modo schietto. Proprio per questo, una parte del pubblico la ama, mentre l’altra la etichetta come “volgare” a causa del linguaggio che utilizza.