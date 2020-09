Il Grande Fratello Vip 2020 già sta facendo un boom di pettegolezzi sui social e non solo. Il chiacchiericcio è dovuto soprattutto al personaggio della contessa De Blanck, senza dubbio concorrente fuori dal comune. Oltre che al suo linguaggio “colorito” perché ricco di parolacce, la signora fa parlare molto di sì. In particolare, due giorni fa è andata in onda una scena durante la diretta di Pomeriggio Cinque, che sta facendo ancora parlare. La contessa infatti si è letteralmente spogliata, non pensando che quell’area fosse piena di telecamere.

Grande Fratello Vip 2020: la De Blanck e la scena

Il Grande Fratello Vip 2020 è iniziato solo lunedì 14 settembre eppure già fa parlare moltissimo. I pettegolezzi per ora si concentrano soprattutto sulla contessa De Blanck e in particolare per le immagini che sono andate in onda durante la diretta di Pomeriggio Cinque. La D’Urso stava facendo vedere la casa del Grande Fratello in diretta e inconsapevole di questo, ma soprattutto incurante delle telecamere, la contessa si è tolta il vestito, mostrando i suoi seni scoperti. La D’Urso, ma soprattutto la regia di Pomeriggio Cinque, hanno prontamente cambiato scenario. Resta il fatto che la De Blanck non abbia minimamente pensato di spogliarsi in bagno, dove le telecamere non possono essere presenti.

Barbara D’Urso e la sua reazione

Lo shock forse è stato più grande per la D’Urso, che per gli spettatori, anche perché la conduttrice ha subito precisato che l’errore non era della sua regia, che puntualmente ha cercato di cambiare scenario, ma quello scenario era capitato perché la De Blanck non avrebbe dovuto spogliarsi lì. In più le immagini erano in diretta. Senza dubbio i social ancora stanno parlando di queste scene, ma soprattutto tanto chiacchiericcio ruota ancora intorno alla contessa, in quanto ha fatto parlare di sé anche per il suo linguaggio molto colorito.