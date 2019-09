Kristen Stewart accusa Marvel.

Secondo l’attrice, la compagnia avrebbe richiesto di fingere di essere etero al di fuori del set.

Una situazione incredibile destinata a far molto parlare.

L’orientamento sessuale di Kristen, avrebbe quindi pregiudicato la sua presenza all’interno delle pellicole Marvel.

«Mi è stato proprio detto che se volevo ottenere un ruolo in un film Marvel non avrei dovuto tenere la mano della mia ragazza in pubblico»,

Spiega la Stwart scatenando un putiferio nel mondo dei blockbuster USA.

«Non voglio lavorare con persone così”, ha aggiunto.

L’attrice è piuttosto riservata per quanto riguarda la sua vita privata.

«Pensavo a vivere la mia vita, ma mi sono resa conto che proteggendola in questo modo finivo poi per rovinarla. Perché non potevo uscire con chi stavo in quel momento? Perché non parlarne in un’intervista se mi veniva chiesto? Conosco la mentalità della vecchia scuola, quella che ti dice come preservare la tua carriera, il tuo successo e il tuo lavoro. A molte persone puoi non piacere se incontri delle ragazze ma allo stesso tempo non ti identifichi con l’etichetta di lesbica o eterosessuale. Alla gente piace sapere cosa sei. Quindi cosa ca..o sono? Penso solo che stiamo arrivando a quella situazione in cui – non lo so, l’evoluzione è una cosa strana – stiamo diventando tutti incredibilmente ambigui. Ed è davvero una cosa meravigliosa.»

Un retroscena che mostra un sistema di immagine del mondo Disney/Marvel destinato a far molto parlare.

Una situazione piuttosto assurda, dal momento che sono sempre di più gli eroi e le eroine omosessuali nel mondo dello spettacolo, tanto da rendere la mossa di Marvel davvero agghiacciante.

Le dichiarazioni della Stewart sono destinate a far crescere una grane polemica.

E chi sa che non saltino fuori altri attori e attrici che hanno vissuto la stessa situazione.

Un danno di immagine notevole per il colosso dell’intrattenimento che sembra essersi mosso sempre di più verso il mercato, piuttosto che sul disegno originale, capace di dar vita a icone come gli X Men.