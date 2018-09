Jack Ma, cofondatore e presidente esecutivo di Alibaba, ha intenzione di lasciare la società, dopo averla portata a una capitolazione da 420 miliardi di dollari.

Un traguardo incredibile per l’ex insegnante che è riuscito assieme al suo team, a dare vita a un colosso dell’export capace di mettere in contatto l’intero mondo del commercio e di creare una delle realtà web più importanti del mondo, in particolare nel mercato cinese.

Ali Baba è stato fondato nel 1999, e si è rapidamente trasformato in un incredibile marketplace mondiale dove reperire a prezzi vantaggiosi prodotti finiti e materie prime, favorendo il commercio mondiale e gli scambi tra paesi attraverso un sistema eccellente che, sulla falsa riga di Ebay ha raggiunto picchi davvero inimmaginabili.

ali Baba è diventato noto anche qua da noi, soprattutto per prodotti elettronici e vestiario. Ed ecco che, seguendo le orme di Bill Gates, il suo fondatore ha deciso di abbandonare la strada del guadagno dedicandosi da ora in poi alla filantropia, molto meno redditizia, ma meno stressante e capace di dare gratificazioni umane che i soldi non riescono a dare.

Certo Ma non resterà povero, avendo guadagnato cifre incredibili grazie alla sua creatura, la scelta della filntropia è però assolutamente ammirevole, inoltre Jack Ma, sogna di tornare a insegnare mettendo fine di fatto alla sua avventura web.

Jack Ma ha raccontato come l’intera idea di Ali Baba sia nata mentre cercava una birra introvabile sul web, e come abbia affermato tempo fa: “Non voglio morire nel mio ufficio, voglio morire sulla spiaggia”.

Da una recente intervista è emerso inoltre come Forrest Gump sia il film preferito di Jack Ma: “perché non si arrende mai”, ma anche perché :”Nessuno fa soldi cacciando balene la gente li fa pescando gamberi”, e “così facciamo i soldi ad Alibaba”.

Ed eccolo quindi ad abbandonare questa strada, dopo aver contribuito alla creazione del web cinese partecipando ad app come Tencent e ai motori di ricerca alternativi del mercato asiatico.