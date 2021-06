Quando si parla di content writer, si nomina una figura professionale molto particolare che viene spesso confusa con quella del copywriter. Quest’ultimo si occupa di scrittura persuasiva, di pubblicità e di scrivere per vendere o sponsorizzare un prodotto o servizio. Chi scrive contenuti invece può anche semplicemente realizzare scritti su cronaca, notizie di ogni argomento e non per forza hanno lo scopo di vendere. Di solito chi fa lo scrittore di contenuti o la scrittrice di contenuti, lavora online come freelance, ma in realtà può anche lavorare all’interno di una redazione fisica. Molti indicano questa figura anche con il nome di “redattore o redattrice”.

Content writer: ecco quali sono le caratteristiche di questo ruolo professionale

Il content writer è una figura professionale molto particolare che si svolge principalmente online, come freelance. È anche vero però che ci sono diversi redattori e redattrici che lavorano direttamente in una redazione fisica. Chi scrive contenuti può realizzare articoli giornalistici e non vi è l’obbligo di possedere il titolo di giornalista pubblicista o professionista, per poterlo fare. Tra l’altro si può lavorare per clienti privati, magari scrivendo per loro dei testi che poi pubblicheranno sui loro siti, blog oppure anche sui social. In alternativa, si può anche lavorare per aziende, per agenzie di comunicazione, per redazioni, come indicato. Non terminano qui le caratteristiche di questa figura professionale.

Le altre caratteristiche di chi svolge questo lavoro

Tra le altre caratteristiche di chi svolge questo lavoro vi è anche il fatto di poter scrivere non solo articoli, ma anche realizzare descrizioni, testi per video, schede prodotto. In molti casi, chi fa lo scrittore o scrittrice di contenuti svolge anche il ruolo di copywriter, ma non sempre è così. Spesso chi lavora come redattore o redattrice, lavora direttamente da remoto.