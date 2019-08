Nunzia Sansone è ritornata alla vita di sempre dopo la lunga esperienza a Temptation Island.

La concorrente ha rotto il silenzio social con una dedica molto dolce a Filippo.



“Sei speciale. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Grazie per essermi stato vicino. Grazie per la forza che mi hai dato giorno per giorno”.

Le parole sono dedicate al conduttore Mediaset, a corredo di una foto che la vede al fianco di diverse ragazze della trasmissione, le sue compagne di avventure sull’isola.

Filippo si è dimostrato molto empatico e vicino al concorrenti.

Di fronte a momenti difficili a livello psicologico e sentimentale, non ha mancato di supportarli e di stare vicino alle persone che vedeva alle prese con una grossa crisi.

Ormai nella storia della trasmissione è l’abbraccio di Bisciglia a Ilaria Teolis.

Filippo è molto apprezzato proprio per queste sue caratteristiche, rare in un conduttore e difficili da trovare in altri personaggi.

Dopo la rottura di un rapporto durato 13 anni per Nunzia, Filippo è stato molto sensibile e l’ha supportata come poteva.

La trasmissione, per sua natura provocatoria e dissacrante, oltre che molto pesante per le coppie che scelgono di partecipare, senza magari rendersi conto di quanto possa distruggere una relazione, ha trovato nel conduttore una persona capace di mediare e alleggerire il carico emotivo che portano con sé i traditi e i lasciati.

I falò sono sempre momenti difficili e Bisciglia lo sa bene.

Nunzia sembra stare meglio, il suo destino non era a quanto pare quello di stare con Arcangelo.

Eccola quindi tornare alla vita di tutti i giorni dopo un’esperienza che di sicuro le ha cambiato la vita ma l’ha resa più forte e più consapevole.

Temptaton Island, tra alti e bassi è riuscita comunque a conquistare ancora una volta il suo posto nei reality di successo.