La figlia di Bruce Lee, Shannon Lee, non ha gradito per niente il modo in cui il padre Bruce è stato descritto da Tarantino nel suo ultimo film: “C’era una volta a… Hollywood”.

“Nel film mio padre è un idiota arrogante e pieno di sé. È stato veramente spiacevole sedermi in sala e ascoltare la gente che rideva in faccia a lui”, ha raccontato la figlia del leggendario Bruce Lee.

Una strana scelta quella di Tarantino che a Lee deve davvero tanto per il suo Cinema.

Nel film vediamo Lee assieme al personaggio interpretato da Brad Pitt.

Nel corso delle riprese di “Il calabrone verde”, vediamo un inedito Lee, piuttosto satirico e stereotipato in azione.

La cosa non è piaciuta per niente alla figlia, in particolare viene messa in dubbio la conoscenza del vero Lee da parte di Tarantino e in che modo si sia documentato su di lui.