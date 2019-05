Domenica, gli inquilini della casa di Grande Fratello 16, potranno uscire dalla casa per un evento speciale.

Nonostante le restrizioni e il ferreo regolamento, i protagonisti di questa edizione di Grande Fratello avranno 12 ore di tempo che potranno spendere fuori dalla casa, rigorosamente seguiti dallo staff della trasmissione?

Il motivo?

Le elezioni europee.

Come già accaduto in altre edizioni, il diritto di voto sarà protetto anche dal regolamento della Casa.

Come si legge nella nota della trasmissione: «I ragazzi potranno uscire dalla Casa di Cinecittà per raggiungere il proprio seggio, rigorosamente scortati dallo staff di produzione così da non avere alcun tipo di contatto con altre persone».

All’interno della Casa di Grande Fratello i ragazzi hanno anche a disposizione i programmi elettorali, così da non trovarsi spaesati al momento del voto.

Di sicuro invece si sono risparmiati l campagna elettorale e lo scontro sempre più duro tra i vari partiti.

Non sarà un’esodo di massa quello di domenica, altrimenti la diretta finirebbe per saltare.

E’ probabile che vengano organizzati dei turni, all’interno dei quali i vari personaggi potranno votare.

Il tempo massimo all’esterno è di 12 ore e, una volta votato, i concorrenti dovranno tornare in studio.

Non ci sarà quindi nessun tipo di incontro con persone esterne, amici parenti e quant’altro.

La possibilità è data in via eccezionale proprio per permettere ai concorrenti di esercitare il loro diritto di voto.

La giornata elettorale del Grande Fratello, ha anche lo scopo di ricordare a milioni di italiani l’importanza di esprimere la propria preferenza.

Si teme infatti una scarsa affluenza alle elezioni europee, ancora meno sentite in patria di quelle nazionali.

E chi sa se, dopo il voto ci saranno anche discussioni politiche all’interno della casa che, dopo giorni di fuoco, sembra essersi leggermente calmata, ora che la vicenda Francesca De André sembra arrivata alla conclusione.