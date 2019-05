Nel corso della puntata del 20, Barbara D’Urso aveva affermato: “Io vi dico solo che ho scoperto anche io, di avere un fidanzato fantasma che ha lo stesso cognome dell’ipotetico fidanzato di Signorini e della Varone e del marito della Michelazzo. Ripeto, anche io ho scoperto di avere il mio Mark Caltagirone”.

L’hype creata rimandava a una spiegazione nei prossimi giorni.

Ecco che, nel corso della puntata di ieri che ha visto protagonista Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela prati, si è parlato di un sistema capace di plagiare chi ne cade vittima, come lei che si è creduta fidanzata per mesi con tale Simone Cioppi, mai visto di persona ma conosciuto in chat.

Un classico caso di cat fish a quanto pare ordito nei confronti di personaggi dello spettacolo e persone legate all’ambiente dei vip.

Simone Coppi, il presunto fidanzato di Eliana avrebbe parato anche di un parente, David Coppi, fidanzato con Barbara D’Urso.

La Michelazzo avrebbe addirittura ricevuto video e immagini dove sembrava che i due uomini fossero realmente in compagnia di Carmelita.

Barbara D’Urso ha prontamente smentito tutto.

Se le informazioni dovessero però rivelarsi reali, porterebbero davvero alla luce un vero e proprio sistema deviato del quale continua a non vedersi un fine.

Gli artefici della truffa, salvo invenzioni di sana pianta dei diretti interessati, avrebbero infatti raggirato vari personaggi forse per estorcere denaro o addirittura solo per divertimento.

Il mistero Pamela Prati continua e siamo sicuri che, forte anche della continua attenzione da parte di Barbara D’Urso la questione andrà avanti anche nelle prossime settimane.

Al momento non ci sono ammissioni, ma solo dubbi e ancora dubbi.

Nel frattempo Pamela Prati sembra sparita dai riflettori.

Cosa starà accadendo dietro le quinte della vicenda?

Mark Caltagirone, Simone Coppi e gli altri verranno mai fuori per quello che sono davvero?