Concerti e tour di Mengoni stanno ormai spopolando.

Per il cantante italiano si avvia infatti un periodo di grandi impegni che lo vedrà in giro per l’Italia in estate, e ancora in autunno con una serie di date che porterà la sua musica in ogni angolo del paese.

Ecco la scaletta aggiornata dell’Atlantico Tour di Mengoni

Muhammad Ali

Voglio

Ti ho voluto bene veramente

In un giorno qualunque

Dove si vola

Sai che

Atlantico

Pronto a correre

La Ragione Del Mondo

Buona Vita

Parole in circolo

Proteggiti da me

Dialogo Tra Due Pazzi

La Casa Azul

Onde

Amalia

Guerriero

Mille Lire

L’essenziale

20 sigarette – Le cose che non ho – Non passerai

Esseri umani

Credimi ancora

Io ti aspetto



(bis)

L’essenziale

Hola

Di seguito potete invece leggere la lista di date estive che affolleranno le arene dei prossimi mesi:

14 luglio al Labirinto della Masone di Fontanellato (Parma)

18 luglio al Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina (Agrigento)

21 luglio al Monte Cucco di Sigillo (Perugia), per la kermesse Suoni Controvento a ingresso libero

24 luglio alla Cava la Beola di Monte a Montecretese, Verbania, per il Tones on the Stones

28 luglio ai Laghi di Fusine di Tarvisio (Udine)

In conclusione, ecco il tour autunnale che porterà Marco Mengoni non solo in Italia ma anche in Europa dove l’autore sta ottenendo un discreto successo: