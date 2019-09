Giulia De Lellis parla molto male di Andrea Damante, ex con il quale ha passato molto tempo e del quale raccona aneddoti davvero pungenti.

Addirittura, secondo la De Lellis, Damante l’avrebbe costretta a una dieta ferrea per restare in una forma a lui gradita.

Non mancano aneddotti sulla famiglia e sulla Playstation destinati a infiammare il gossip di fine estate.

Eccola che scrive.

“Carboidrati e la pigrizia. Oh, se sapesse (…)una porzione intera di pasta, invece (…) ai ferri con le verdure al vapore! Oh, se sapesse che faccio colazione, invece che con l’avocado e il pane di segale, con la brioche alla marmellata. Oh, se solo scoprisse che non mi alleno da settimane! Mi biasimerebbe come se fossi (…) uno scarto della civiltà (…) invece sto da Dio! Tiè!”. Queste frasi hanno inevitabilmente scatenato la forte reazione dei sostenitori della giovane.

Accuse pesanti quelle di Giulia.

“Andrea Damante ha praticamente costretto Giulia a perdere 10 chili (quando aveva 19 anni) e a rifarsi il seno. Secondo voi, il problema sarebbe lei che gli è andata dietro e non lui. Allora ditelo che odiate le donne”.

Poi si parla del tradimento…

“Le cornici si spezzano … ma sento che non sono abbastanza appagata, vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi … la PlayStation, la maledetta PlayStation! Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente … provo un fremito di piacere … prendo i capi uno ad uno e li riduco in brandelli … parlo da sola, adesso sì che sono pazza. Continuo finché non ho accumulato qualche migliaio di euro di danni sul pavimento e poi, come un palloncino che si sgonfia, mi accascio a terra tra quelli che ormai sono solo stracci e finalmente piango”.

Un racconto davvero forte quello di Giulia destinato a fare molto parlare.

Una relazione, quella con Damante, finita davvero malissimo e raccontata nel libro campione di incassi.