Protagonista del mondo gossip e conosciuto per la sua relazione con Cristina Marino, Luca Argentero è finito nel mirino del gossip dopo delle dichiarazoni sessiste che hanno scatenato su di lui una bufera.

Noto per essere un vip aggressivo, proprio per via di una serie di attacchi contro i paparazzi troppo invasivi, Argentero non è amatissimo dal pubblico e le sue recenti dichiarazioni lo fanno amare ancora di meno.

Luca Argentero aveva infatti definito la Marino troppo femminista, scatenando il putiferio.

Intervistato da un settimanale ha commentato: “Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare”.

“L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo e ha inibito l’uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che ci ‘prova’”.

“Sono il maschio della coppia” continua scavando sempre più giù e attirando le ire del web.

“Voglio continuare a essere l’uomo della coppia, il maschio… Portarti un fiore, invitarti a cena… Non mi va di scontrarmi con una che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l’acqua a tavola”.

Non poteva mancare l’attacco sui social dove Argentero se la deve vedere con una serie di critiche che lo seguiranno a lungo:

“Quindi per Argentero noi che vogliamo la parità dei diritti siamo delle povere str***”, commenta una fan.

Le parole di Argentero hanno fatto il giro del web, una serie di uscite che il personaggio avrebbe dovuto evitarsi e che adesso lo porteranno sempre più a fondo.

Argentero infatti ha ribadito una serie di opinioni personali che hanno irritato, e non poco, il pubblico.

La sua spiegazione non ha fatto altro che ribadire il concetto per il quale era finito nel mirino del gossip e delle polemiche.