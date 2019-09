Francesco Totti si prepara a sbarcare sulle tv italiane nella serie che lo vedrà far coppia con la moglie, Ilary Blasi.

Nel frattempo però, Totti è stato scritturato per un reality prodotto da Amazon davvero particolare.

Si chiama Celebrity Hunted e vede un gruppo di vip impegnati a fuggire per un determinato periodo da un team di cacciatori composto da ex poliziotti, informatici, ex militari delle forze speciali che li inseguono con l’obiettivo di arrestarli.

Una vera e propria caccia all’uomo in un format rivoluzionario che potrebbe conquistare il pubblica data la sua natura distopica.

A disposizione dei vip in fuga ci sarà un kit di sopravvivenza, una carta di debito caricata con pochi euro e poco altro che dovranno utilizzare per resistere circa due settimane senza essere catturati dai cacciatori.

Nel corso della fuga potranno contare su amici e sconosciuti, essere ospitati e in generale cercare di resistere all’arrivo dei cacciatori.

Un reality che sembra uscito da un film di fantascienza e che potrebbe davvero ottenere un grande successo.

La presenta in Celebrity Hunted, mostra ancora una volta il legame ormai stretto tra Totti e Amazon.

E’ proprio la compagnia infatti a produrre le sue apparizioni tv.

La figura di Totti, amatissima in Italia e nel mondo, potrebbe diventare davvero quella di un volto noto dello spettacolo.

Con le due serie in arrivo, Francesco Totti si prepara a passare da calciatore a showman, e chi sa che non arrivi anche il Cinema.

Mentre attendiamo l’arrivo della sit com con Ilary Blasi, non ci resta che scoprire nuovi dettagli sull’interessante format Amazon in arrivo anche qua da noi.

Ilary e Totti sono ormai i nuovi mattatori del mondo Tv, o meglio streaming, dal momento che le mire di Amazon sembrano essere cresciute, tanto da andare a sfidare la stessa Netflix creando un mix tra tv e mondo streaming.