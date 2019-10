Giulia De Lellis ha raccontato ai suoi fan di avere dei problemi con la pelle.

L’influencer, dovrà sottoporsi alle cure di un dermatologo.

Niente di grave, soltanto un problema estetico che la De Lellis vive però come un problema più serio di quello che è.

Eccola che scrive:

Volevo dirvi che in questi periodi la mia pelle ha toccato veramente il fondo: non è mai stata così provata, così brutta, così impura, imperfetta, mostruosa, veramente mostruosa, e quindi inizierò una cura. È una cura che ovviamente mi ha dato il medico… ho fatto delle analisi… poi ve la racconterò, ve ne parlerò. Ovviamente è una cosa seria, un farmaco, quindi non prendete esempio da questa mia situazione perché poi ogni situazione è a sé. Però voglio raccontarvela perché così la condividiamo e magari voi potrete parlarne con i vostri medici, con il dermatologo…

Sembra una follia di fronte a malattie reali e problemi ben più gravi, ma la De Lellis ama deliziare i suoi fan con notizie sulla sua vita privata, compresa l’acne.

Dopo la promozione del libro, un successo editoriale incredibile “Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)”, la De Lellis ha deciso di prendersi una vacanza.

Ecco che l’influencer si riposa in attesa del ritorno sulle scene, mentre si gode le classifiche libri che la vedono trionfare con il suo libro di gossip.

“Non sapete lo stress e la fatica di questo periodo, di questi ultimi mesi”.

La reginetta di Instagram, amatissima dai fan continua a far parlare di sé per un motivo o per l’altro.

Non ci resta che attendere le nuove vicissitudini che la vedranno protagonista, di sicuro Giulia De Lellis è uno dei personaggi che ha saputo gestire al massimo la sua notorietà senza sparire nell’oblio destinato a molti personaggi dei reality show.