Gianni Sperti è diventato famoso come provocatore, oltre che come personaggio molto lontano dal politicamente corretto.

Grazie a lui, Uomini e Donne ha visto una serie di scoperte, in particolare nei confronti di quei concorrenti che sembravano nascondere qualcosa.

Tra i più noti quello di Sara Affi Fella, personaggio accusato di frequentare altre persone fuori dallo studio, nonostante affermasse il contrario, sospesa poi dalla trasmissione.

La Affi Fella, in questo momento vittima degli haters dopo la scoperta di un tatuaggio scritto con un incredibile errore grammaticale, è finita nel mirino dello stesso sperti.

La Affi Fella è infatti da poco tornata su Instagram, ha chiesto scusa e ha ricominciato a mettersi in mostra attraverso i suoi social.

La Fella, tra haters e fan può vantare un gran numero di seguaci, cosa che si traduce facilmente in denaro.

Ecco però che, non solo la gaffe del tatuaggio l’ha leggermente affossata, ma ci si mette anche Sperti che le manda una frecciatina non da poco.

Mentre un utente Instagram, gli domandava se l’opinionista avesse superato la vicenda Sara Affi Fella, Sperti ha risposto con un lapidario “Chi è?”.

Un vero e proprio attacco che non mancherà di mandare su tutte le furie la Fella.

Per Gianni Sperti la giovane non esiste, la cosa è del tutto dimenticata e non ha alcuna intenzione di dare visibilità a Sara Affi Fella attraverso i suoi social.

In verità l’ha fatto, ed eccoci qui ad affrontare la questione con una Sara Affi Fella che potrebbe diventare un personaggio ben più presente di tanti altri, forte anche della sua situazione unica che la distingue dalla miriade di ex tronisti e corteggiatrici che affollano ormai gli archivi televisivi.

Adesso staremo a vedere se Sara vorrà controbattere alla pesante frecciatina di Sperti.

La guerra social potrebbe essere soltanto iniziata!