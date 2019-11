Gaetano Arena, nel mirino del gossip per un presunto bacio ad Ambra Lombardo, fidanzata di Kikò Nalli, si trova alle prese con un crollo emotivo.

Un periodo difficile che l’ex concorrente di Grande Fratello Vip definisce “momento più basso della sua vita”.

Il giovane sembra alle prese con una difficile depressione arrivata all’improvviso:

“Qualche giorno fa mi sono svegliato sentendomi depresso, mi sentivo stressato, mi sentivo giù”, ha scritto Arena.

“Iniziai a piangere e a pensare a tutti i momenti in cui avrei dovuto piangere, ma in cui invece mi sono trattenuto”.

L’ex del Grande Fratello dice di essersi sentito un idiota “ad essere colui che prende le difese non solo di se stesso […] ma anche di altre persone, anche se loro non se ne accorgevano”.

Uno stato emotivo davvero difficile quello che si è trovato ad affrontare, un crollo che l’ha portato alla disperazione e che descrive in modo chiaro sui social:

“Mi sono sentito nel momento più basso della mia vita. Avevo gli occhi coperti dai palmi delle mani e continuavo a piangere”.

Il ragazzo sembra quindi attraversare una profonda crisi, anche se non è chiaro se gli eventi recenti siano coinvolti.

Gaetano infatti sembrerebbe aver baciato Ambra Lombardo, nel particolare la Lombardo non ha ancora smentito la questione che potrebbe rivelarsi reale.

In ogni caso, sembra proprio che Gaetano abbia bisogno di un momento di calma e di riprendersi da questa crisi che potrebbe essere molto più seria di quello che appare.

La depressione è una malattia che può colpire chiunque, molto complessa da curare e capace di rendere le persone estremamente fragili.

Il gossip e la caccia la presunto bacio potrebbero non aiutare per niente il ragazzo che andrebbe forse lasciato in pace proprio in questo momento.

La speranza è che Gaetano possa star bene al più presto e riprendere il controllo.