La bellissima Taylor Mega è entrata al Grande Fratello per scatenare lo scompiglio, e possiamo dire che ce l’ha fatta.

La splendida influencer infatti ha incantato tutti, facendo sparire dai riflettori Francesca De André nipote d’arte capace di cavalcare al massimo gossip e pettegolezzi nel tentativo di arrivare alla notorietà.

E’ bastato l’ingresso di una fuoriclasse come la Mega per eclissare la De Andrè che continua a portare rancori ed è arrivata addirittura a uno scontro durissimo con Gennaro, ex grande amore della casa.

Eccola che si confessa alla collega:

“ E’ venuta qui a mettere zizzania e poi, io, gelosa di che? Lei è venuta qui a tentare di farsi Gennaro e non ce la fatta! ”. “ Sì, poi, ci ha provato anche con Daniele e non ce l’ha fatta – aggiunge Martina, infastidita anche lei dalla presenza della Mega- . Mi dispiace se ti rode il cu..! E poi sono io la gelosa?! ”.

“ Sei venuta qui che non sapevi nemmeno i nostri nomi perché non hai mai guardato una puntata del GF – continua Francesca, davvero infuriata con Taylor Mega, dando vita a una scenata di gelosia assoluta già riportata da numerose testate online – . Ma torna a casa! Tanto guadagni così tanto che vieni a stare qui gratis per una settimana?! ”. “ Ma chi sei per venire a commentare i rapporti di due mesi tra persone che vivono nella Casa? Ma chi sei? Ma che ruolo hai? Ma non ti permettere di parlare di persone che non conosci! –

Poi continua: – La vedevo come una ragazza con un mascherone che usa per nascondere un universo che non vuole mostrare ”.

La Nasoni le dà man forte, a quanto pare però le due sono rimaste davvero scottate dall’apparizione di Taylor Mega, capace in pochissimi giorni di scatenare il caos all’interno di una casa dove la finale si fa sempre più vicina… e con la finale il dimenticatoio!