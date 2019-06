“Quindi ti tira ancora? Bravo“, clamorosa gaffe di Caterina Balivo che affronta Mastrota con una battuta assolutamente inelegante.

In diretta a Vieni da me Mastrota viene sottoposto a una serie di domande ed ecco che arriva la sparata della Balivo:

“Venti anni senza un programma tutto tuo, non sono troppi?”, chiede la Balivo “E’ vero, sono tanti. Essendo però in tv tutti i giorni con i miei amati materassi ho questa permanenza continua che mi tiene in vita. Tutto questo mi ha permesso non solo di essere nel piccolo schermo ma di avere quattro figli, un nipotino e di continuare la mia vita serenamente per ora. Altri figli? Se continuano i materassi magari faccio un altro figlio, andiamo a vivere in montagna sai una cosa tira l’altra.”

Ed ecco che la Balivo non resiste: “Quindi ti tira ancora? Bravo“.

Mastrota si blocca e in studio cala il gelo:

“Come? Cosa hai detto? Con ‘gnocca’ pensavo di aver detto una parola…”.

La Balivo si giustifica e spiega di aver scherzato.

Lo scherzo però è un po’ fuori dagli schemi per un programma come Vieni da me!

Poi si parla della Estrada:

“Con Natalia è stata una storia meravigliosa. Sono stato innamoratissimo. Abbiamo bruciato le tappe e lei è una meravigliosa nonna nonché mamma. Flo non è gelosa se mi dicono: ‘Sei l’ex marito della Estrada’, ma succede. Ma è normale, non perché è Natalia ma quando si parla di un’ex, si infastidiva.”

“Abbiamo un buon rapporto ma le nostre strade si sono divise. Anche lei si è sposata e non mi ha invitato. Ma è normale, abbiamo un rapporto sereno ma da qui ad uscire in quattro no”, conclude Mastrota.

Un’intervista piuttosto piccante quella di Caterina Balivo, lo scivolone viene subito perdonato, grazie anche alla simpatia e alla professionalità della presentatrice.

E soprattutto, negli ultimi tempi abbiamo visto di tutto, un commento piccante, non è niente di che scandalizzarsi!