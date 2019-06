Francesca De André è stata una vera e propria protagonista di questa edizione di Grande Fratello.

Tra alti e bassi la trasmissione ha saputo intrattenere il suo pubblico creando nuovi gossip e dando vita a personaggio fino ad adesso inesistenti, come la stessa De André e peggio ancora l’ex fidanzato, senza parlare di Gennaro e della storia nata a e morta dentro la casa.

Ecco che la De André commenta su Instagram il suo ritorno alla vita normale.

“Eccoci qua…! Sono tornata. Avrei milioni di cose da dire e scrivere… ma avrò modo di farlo tra un po’ di tempo. Per ora parto solo col ringraziare di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata“.

Francesca racconta poi le vicende che ha vissuto nella casa e nella vita:

“Non ho passato solo cose belle, come sapete, e so di non essere stata ‘leggera’, ma tra tutti gli stati d’animo che ho attraversato (e direi che l’arcobaleno emotivo l’ho toccato a 360 gradi, fino agli estremi) di una cosa non si può dire il contrario: nel bene e nel male sono stata VERA. Era un reality? E reale sono stata.”

Si torna poi a Taylor Mega, protagonista dell’ultima grande discussione di Francesca De André.

La Mega infatti aveva commentato così in trasmissione: “Hai parlato per due mesi, l’Italia ha le pa..e piene. Hai rotto le pa..e, tutta Italia ti odia”.

Francesca De André adesso lotta per non sparire nel nulla.

Destino di buona parte dei concorrenti dei reality, ormai troppi e troppo frequenti per garantire una rendita costante a tutti i personaggi che li hanno attraversati.

Il teatrino imbastito, tra fidanzati ed amanti potrebbe durare ancora un po’.

Manca però un qualche talento e la capacità di andare oltre il reality.

Probabilmente però la vedremo riciclata tra trasmissioni e altri format televisivi.