Un grande successo per Missiroli che conquista un pubblico adolescente con un libro molto maturo.

Per quanto riguarda la cinquina finale commenta: «Sono emozionato ma è inutile nasconderlo, anche molto nervoso perché lo Strega è un premio che ha dei meccanismi eccitanti per chi è fuori ma che possono spaventare un po’ chi è dentro. Vediamo come andrà».

Ricordiamo che lo Strega giovani si distacca parzialmente dalle dinamiche di salotto dello Strega ufficiale.

Il premio viene infatti assegnato sulla base del voto di 400 ragazzi trai 16 e i 18 anni, di 55 licei e istituti tecnici del territorio italiano e dall’estero (Berlino, Bruxelles, Parigi).

Lo Strega giovani garantisce quindi una certa spontaneità nella scelta del vincitore e avvalora maggiormente il premio in questione.

Fin dai tempi dei Mostri, sappiamo bene come il Premio Strega sia stato al centro delle polemiche.

Un premio che accontenta le case editrici più note, supportandone le vendite grazie alla grande visibilità.

Verrebbe da dire che la letteratura è altrove.

Questo non toglie che, di tanto in tanto, qualcosa di buono possa uscire anche dai premi, Campiello, Strega o Bancarella che siano.