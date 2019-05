Francesca De André continua ad essere il cuore pulsante di questi giorni di Grande Fratello 16.

Dopo un momento di relativa quiete, la vicenda personale della De André ha invaso il mondo gossip.

Francesca De André è di fatto il nuovo Riccardo Fogli, con relativi dubbi etici e crisi.

Arriva il turno della sorella, stufa di vedere Francesca utilizzata per fare audience che commenta: “Cristiano ha usato il nome di nostro nonno in un contesto sbagliato, poi i modi di mia sorella non sono stati tranquilli, ma lui credo sia andato oltre. Si sono chiesti scusa, credo che Cristiano non si sia reso conto“.

Anche Imparato, protagonista di questa edizione, dice la sua: “Francesca ha detto scusa in diretta per i modi che ha avuto con Mila ma la gente sta sempre là, ma cosa ha fatto questa ragazza? Lasciatela stare. Tua sorella ha avuto un passato difficile“.

Un situazione complessa che ha portato anche Alice De André a occuparsi della vicenda in un critico post di Instagram nella giornata di ieri.

Quello che è certo è che il Grande Fratello 16 ha lanciato al massimo le sorelle De André.

Siamo sicuri che non ci libereremo tanto facilmente del trio di sorelle che è già diventato come il prezzemolo.

Nel frattempo però la situazione di Francesca potrebbe essere ben più grave di quello che appare.

Le pressioni psicologiche della casa, miste alla situazione che sta vivendo e il senso di irrealtà della trasmissione potrebbero davvero portare a un nuovo caso Riccardo Fogli.

La stessa D’Urso dovrebbe guardarsi bene dal raggiungere simili vette.

La Marcuzzi dovrebbe essere da esempio, per ricordare che quando si esagera il pubblico non gradisce.

Come visto negli ultimi giorni infatti, Alessia Marcuzzi, a seguito della vicenda Fogli, è diventata un personaggio poco gradito e potrebbe perdere buona parte degli ingaggi previsti.