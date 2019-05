I dati Sony che riguardano PSN e PS Plus, mostrano uno stato di salute della piattaforma davvero sopra le aspettative.

Dati incredibili per PlayStation Network che può vantare ben 94 milioni di utenti attivi registrati.

La divisione Game & Network Service ha annunciato ben 94 milioni di utenti attivi su PSN.

Praticamente la totalitò delle 96,8 milioni di PS4 distribuite in tutto il mondo.

Il PSN è utilizzato dagli utenti in modo costante e, nonostante alcune critiche, la piattaforma risulta ancora amatissima dal pubblico.

Dato particolare è quello degli abbonati a PS Plus: sono infatti oltre 36 milioni gli utenti che scelgono di pagare mensilmente o di effettuare abbonamenti annuali per giocare online con PS4 oltre a ricevere titoli gratuiti e usufruire i sconti dedicati.

Cifre enormi e introiti continui per il colosso dell’intrattenimento videoludico che dimostra una divisione Playstation capace addirittura di colmare i problemi avuti in passato negli altri settori.

Per Sony infatti, sembra essere proprio il settore gaming quello che funziona meglio e che vanta la crescita e la sicurezza di un brand assodato.

Numeri quelli di Sony che gettano le basi per una next gen di qualità.

Nelle ultime ore inoltre, la società giapponese ha annunciato il futuro acquisto di nuovi studi first party.

Questo significa che le esclusive singleplayer che hanno caratterizzato le ultime due generazioni spingendo al massimo la console giapponese potrebbero crescere e arricchirsi.

La generazione in arrivo nel 2020 sarà dura e complessa e vedrà l’avvento di Google Stadia così come il passaggio al gaming in cloud per le stesse piattaforme Microsoft e Sony.

Non mancherà poi la concorrenza del settore mobile, rafforzato dai servizi cloud che trasformeranno ogni schermo in una possibile console.

Un futuro quindi molto complesso che vede la nascita di strane alleanze (Sony lavorerà al cloud con Microsoft) e che necessiterà una grande capacità di distinguersi.