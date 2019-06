Francesca De André gioca ormai quasi a carte scoperte.

E’ evidente infatti come la nipote d’arte stia giocando il tutto e per tutto per non tornare una perfetta sconosciuta alla fine della trasmissione.

Ecco che, dopo l’annosa vicenda dell’ex fidanzato, il rapporto con Gennaro con tanto di momenti focosi, rischieste di baci e strusciamenti davanti alle telecamere, la De André ha rotto con Gennaro, gelosa di Tylor Mega e capace di dar vita a una serie di gossip e, di fatto farsi notare all’interno di un GF16 che è ormai un elettrocardiogramma piatto.

La trasmissione non è stata capace di creare personaggi memorabili e, alla fine dei conti, la rosa dei finalisti è ancora più anonima dei concorrenti iniziali.

La noia governa a Grande Fratello 16, carta che Francesca sembra voler giocare al massimo.

Eccola quindi in confessionale che racconta la relazione con Gennaro: “Ha fatto una scenata che veramente… Non c’è stata nessuna discussione in cui ha preso le mie parti. Ha pensato solo a lui”.

La palla passa poi a lui: “Sono ferito, triste, dubbioso. Non riesco a darmi una risposta. Tra l’altro ho ragione. Sono rimasto scioccato: una persona che passa dall’amore all’odio non l’ho mai vista. Due estremi. Per me ormai siamo in sei, non più in sette. Stop”.

E ancora la De André: “Adesso che sei in finale, mi dai addosso come un treno. C’è qualcosa che non torna. Lui è un calcolatore”.

A complicare la situazione arriva la questione del bacio.

Poco prima di baciare Gennaro infatti, la De André ha baciato la lettera del (ex?) fidanzato.

Una situazione davvero poco chiara quella che si è venuta a creare dove la De André esce comunque vincitrice, avendo attirato con le sue vicende l’interesse dei social e delle riviste di gossip.

All’interno di un mondo popolato di influencer e reality, rimanere a galla non è facile.

Buona parte dei personaggi come Francesca De André scompaiono così come sono arrivati, proprio per la loro natura di semplici concorrenti senza qualità particolari che gli permettano di resistere nello showbusiness.