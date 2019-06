Taylor Mega vive nel lusso più sfrenato, tanto da aver visto mettere in discussione che possa guadagnare così tanti soldi semplicemente con i suoi social.

La Mega, ospite a Pomeriggio 5, ha quindi raccontato il suo business e spiegato le cifre incredibili che guadagna ad ogni post.

“Taylor ha tanti seguaci e anche tanti like, però vi svelo un segreto: sono uomini. Gli uomini però non comprano i prodotti che pubblicizzano le donne… Quindi mi chiedo da dove li prende questa ragazzi i soldi?”, commenta così la Canessa all’interno del salotto pomeridiano di Canale5.

Ecco che la Mega interviene subito, mettendo in chiaro la situazione e mostrando le cifre spaventose che guadagna ad ogni post.

Il commento della Mega permette di capire meglio una realtà, quella Instagram che potrebbe presto collassare, proprio per il commento intelligente della Canessa.

Il valore dei post infatti è in qualche modo falsato.

chi Paga per sponsorizzare un prodotto finisce per proporlo a masse di uomini di tutto il mondo che non lo acquisteranno mai.

In poche parole, quella degli influencer è una bolla che prima o poi salterà.

“Io vengo pagata 8mila dollari a post. Non è signorile dirlo però è così. E faccio post continui, ogni giorno. E’ un lavoro”, commenta la Mega che viene però subito messa in discussione.

“Taylor Mega ha detto che prende 8mila dollari a posto. Non è vero, dice delle bugie. Conosco molto bene quest’ambiente, sono informato e posso dire che lei percepisce molto, ma molto meno”, commenta invece Zequila.

E allora da dove arrivano tutti questi soldi?

La Mega è sincera? O ha esagerato i guadagni che fa.

In ogni caso, l’influencer nata su Instagram ci mostra le meccaniche di un mondo cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni ma che potrebbe presto vedere un forte ridimensionamento come già accaduto con Facebook.