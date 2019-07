Francesco Facchinetti è davvero arrabbiato.

Parla di una persona che lo avrebbe tradito e verso la quale prova un rancore incredibile.

Un messaggio emblematico quello che pubblica su Instagram dove si lascia andare a un messaggio che sfiora la minaccia.

“Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, che mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha raccontato un sacco di frottole. Quindi mi sono svegliato molto inca**ato. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni, è così.”

Placa la furia solo per festeggiare il disco di platino di Elodie:

“Però la vita ti toglie e la vita di dà. Oggi è arrivata questa certificazione platino e sono felice”.

Resta da capire contro chi abbia scritto.

Facchinetti rappresenza una serie di personaggi tra i quali:

Fedez, Selvaggia Lucarelli, Irama, Riccardo Marcuzzo, Giulia De Lellis, Frank Matano, Emis Killa.

Facchinetti non è comunque nuovo a questo genere di sfuriate.

Quello che ha scritto va preso quindi relativamente alla leggera.

Di sicuro però, un professionista non dovrebbe mai parlare in modo tale in pubblico.

Il commento di Facchinetti infatti è davvero aggressivo e un esempio molto negativo che dà, consapevole delle migliaia di persone che leggono i suoi social.

Naturalmente è iniziato il tototradimento e sono molti gli utenti che stanno cercando di capire quale degli artisti e pseudotali che rappresenta abbia fatto qualcosa di negativo nei confronti di Facchinetti.

Solo di recente, il personaggio, aveva scritto un messaggio estremamente aggressivo nei confronti dei manager che, (sosteneva) volevano rubargli dei personaggi e portarli nella loro squadra.

E chi sa se Facchinetti tornerà sui suoi passi, o magari darà un’identità a questa persona così odiata.