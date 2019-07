Elisa Isoardi ha pubblicato una particolare foto su Instagram dove bacia un bambino sulle labbra.

Un gesto di affetto che ha però scatenato una serie di discussioni, per prima cosa sul gesto, e in secondo luogo sulla necessità di pubblicarlo su Instagram, quando i minori non possono nemmeno essere mostrati…

Nel commento allo scatto, la Isoardi scrive:

“Quando l’amore è vero e disinteressato il risultato è questo: gioia pura!”.

Ed ecco che i primi commenti sdegnati arrivano dai followers:

“Ma come XXX stai a baciare in bocca un bambino?”, si legge.

Segue:

“Anche io la penso così. Non puoi insegnare ad un bambino di baciarsi in bocca ma che cultura è questa?”.

In molti si chiedono di chi sia il bambino.

Il rapporto infatti sembra quello di una madre con il figlio.

In questo caso però non lo è.

Il bacio sulle labbra, almeno nella nostra cultura appare piuttosto strano, specialmente per la necessità di pubblicarlo su Instagram.

Una foto destinata a fare parlare moltissimo quella della Isoardi che aveva probabilmente proprio questo tipo di reazione come obiettivo.

Di sicuro, la Isoardi torna sotto i riflettori nel bene e nel male.

La foto non è ovviamente niente di scandaloso, resta però da capire che bisogno ci sia di pubblicare un’immagine del genere, segno di un affetto verso un parente o magari il figlio di amici all’interno di un social che contiene scatti di ogni genere.

Ancora una volta il mondo Instagram mostra una sorta di collasso culturale.

Una situazione di corsa al like e all’apparire per la quale si è pronti a mettere in gioco qualsiasi cosa, pur di far parlare, di comparire sul prossimo numero di una rivista gossip o scatenare reazioni da parte dei followers, divenuti nuovi giudici di quello che è giusto o sbagliato.

Oggi è il turno della Isoardi, chi sa nei prossimi giorni che pubblicherà la foto polverone del momento.