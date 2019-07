Romina Power ha di recente raccontato le sue relazioni prima di Al Bano, concentrandosi in particolare sulla sua adolescenza, segnata a quanto pare dal fumo di Hascisc e Marijuana, molto comune se pensiamo agli anni in cui parliamo e, molto particolare, da sedute spiritiche fatte assieme all’ex.

Romina Power infatti, assieme all’ex fidanzato Stash ha frequentato per un certo periodo Paul McCartney.

“Paul McCartney? Sì, l’ho conosciuto, ma non ho cantato con lui”,

Con il quale avrebbe fatto una seduta spiritica dopo aver fumato.

Nel corso della seduta era presente anche la sorella, alla fine dei conti però nessuno spirito si è presentato alle porte e la cosa è finita in modo divertente.

“Non siamo riusciti a entrare in contatto con alcuno spirito, ma ci siamo divertiti”.

Un aneddoto davvero interessante se pensiamo ai nomi coinvolti nella vicenda di gioventù.

Dopo questa parentesi sul passato e su Paul McCartney, Romina Power è poi tornata all’immancabile storia con Al Bano, divenuta ormai una delle icone delle storie d’amore e delle rotture tra star del mondo della musica nazionale.

La parentesi trasgressiva di Romina si è conclusa proprio con l’arrivo di Al Bano, da quale ha avuto quattro figli.

Purtroppo la loro storia d’amore si è poi conclusa come molti ricordano, in una situazione abbastanza spiacevole.

Adesso sono ormai vent’anni che i due non si frequentano, per fortuna però dal 2015 hanno di nuovo dei rapporto pacifici e hanno riguadagnato la stima reciproca.

In ogni caso al Bano e Romina, restano un’immagine indissolubile nella mente di molti italiani; la celebre coppia, ormai finita da tempo, rimane comunque una sorta di simbolo, un ricordo di un tempo lontano dove Paul MacCartney faceva sedute spiritiche, fumando spinelli assieme a Romina Power e dove l’intero universo musicale era in subbuglio, impegnato a dar vita ai generi che hanno cambiato per sempre la musica per poi passare al declino dei giorni nostri.