Debora Caprioglio ha raccontato per la prima volta la fine della sua relazione con il marito Angelo Maresca.

La fine del rapporto è datata ad almeno un anno, la Caprioglio però ne ha parlato solo adesso per motivi di riservatezza.

“Il mio matrimonio è finito”, ha spiegato l’attrice in televisione “Ho sposato mio marito che avevo 40 anni e sono molto felice di averlo fatto, perché sono stati anni meravigliosi. Ma attualmente non stiamo più insieme”.

Nel corso dell’ultima puntata di “Vieni da Me”, la protagonista della celebre pellicola “Paprika” e “Saint Tropez – Saint Tropez” ha raccontato la fine del suo rapporto, spiegando di aver necessitato un intero anno per metabolizzare la cosa ed essere pronta a parlarne.

“Abbiamo aspettato un po’ di tempo per capire se era un momento, una crisi. Però non mi va di dire bugie. Non viviamo più assieme. Ora lui è in America”.

Una storia triste che mostra una relazione lunghissima che si conclude.

L’attrice infatti ha spiegato di essere giunta al divorzio con lentezza rendendosi conto che qualcosa mancava e che la loro storia era finita.

Un divorzio dopo molti anni insieme per i due, tanto da essere difficile da spiegare e da raccontare di fronte alle telecamere e all’affamato mondo vip.

“La decisione di separare le nostre strade non è avvenuta per motivi di tradimenti o motivi traumatici: abbiamo preso coscienza che un certo tipo di amore, quello che ci dovrebbe essere tra marito e moglie, era finito, mantenendo sempre però un grande affetto.”

I due si vogliono ancora bene e non rimpiangono assolutamente la vita spesa insieme.

Purtroppo però, le cose non sono andate come dovevano e, per onestà reciproca, hanno scelto di separarsi e di farsi una nuova vita.

Una separazione che lascia l’amaro in bocca con una Debora che racconta con grande tristezza la fine di anni di matrimonio.