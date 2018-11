Giulia De Lellis avrebbe una relazione segreta, la cosa emerge da una serie di paparazzate scattate alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne, le foto la vedono assieme a Irama, vincitore della scorsa edizione di Amici. Una coppia che viene quindi più o meno dallo stesso mondo e che potrebbe essersi incontrata sui palchi di Mediaset.

Giulia e Filippo Maria (in arte Irama) sono stati infatti immortalati dai paparazzi della testata SpySee mentre cenavano assieme. Stanno seduti uno accanto all’altra, sorseggiano un vino rosso e nei loro occhi si vedono sguardi languidi conditi da qualche sorriso. Questo potrebbe fare presupporre una amicizia, ma poco dopo, almeno da quanto riportano le testate di gossip, ci sarebbe stato anche un bacio, una tenera effusione che confermerebbe la tesi della relazione.

Saranno quindi di fronte a un amore tutto in casa Maria De Filippi, dato che tutti e due provengono da tasmissioni prodotte dalla Fascino e condotte dalla stessa Maria. Inoltre entrambi sono single da qualche tempo: lei ha rotto con Andrea Damante la scorsa primavera, conosciuto anche lui durante Uomini e Donne 2016. Per quanto riguarda Irama lui non avrebbe mai comunicato relazioni ufficiali, forse fino ad adesso, dato che la paparazzata potrebbe vedere i due rivelarsi al mondo gossip.

Nata nel 1996 a Roma, Giulia De Lellis è una fashion influencer oltre che una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, trasmissione che le ha dato la notorietà, in paricolare vedendola diventare famosa a seguito di una lunga storia con il tronista Andrea Damante.

Mentre l’amore tra i due è finito dopo soli due anni, la ragazza è diventata una influencer in tutto e per tutto, trasformandosi in una icona per le più giovani quando si parla di stile a make up. Il suo profilo ha più di tre milioni di follower, cifre incredibili per la De Lellis.