I coniugi Totti si preparano a sbarcare in una sit com dedicata alla loo famiglia: Casa Totti.

Lo stile è quello di casa Vianello, una vera e propria sit com dedicata ai due e famiglia, naturalmente comica e piena di situazioni che faranno ridere gli spettatori.

Al momento sarebbero state registrate due puntate.

Nel particolare la coppia avrebbe coinvolto anche l’amico Teo Mammuccari ed Emma Marrone, vera e propria eroina dei figli.

Ecco le parole che arrivano da Instagram:

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI HANNO INIZIATO I LAVORI PER LA LORO SITCOM “CASA TOTTI”. PRIMI OSPITI EMMA MARRONE E TEO MAMMUCARI Ciak si gira in casa Totti: ecco svelato il motivo per cui l’ex capitano della Roma e la moglie Ilary Blasi, da sempre gelosi della loro privacy da qualche giorno hanno iniziato a svelare sui social la loro vita privata. La coppia ha iniziato a girare la loro “sit com” formato famiglia “casa Totti”. Lo rivela in esclusiva il settimanale “Chi” nel numero in edicola da mercoledì 24 luglio. Amici, risate , gag (compresa quella con il sacerdote durante il matrimonio della sorella di Ilary celebrato nei giorni scorsi) e momenti di riflessione, questi gli ingredienti delle due “puntate zero” finora registrate. E “Chi” svela in anteprima quali saranno i primi due ospiti d’onore di Casa Totti: Teo Mammucari, collega della Blasi (insieme hanno condotto “Le iene”) e la cantante Emma Marrone, molto amata dai figli di Francesco e Ilary. Al momento non c’è ancora una data di messa in onda precisa, ma la voglia di finire il prodotto e poi offrirlo in primis a Mediaset è tanta.

Casa Totti potrebbe rivelarsi una ventata d’aria fresca nel panorama italiano.

Una sit com alla vecchia maniera che vede protagonisti due personaggi amatissimi, uno per le sue doti sportive e la sua personalità sempre aperta e gentile, l’altra per la direzione di numerose trasmissioni di successo.