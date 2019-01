Una nuova folli arriva dal web e questa volta non si limita a mettere a rischio la vita di chi sceglie di praticarla, come nel caso di Blue Whale, il gioco della morte che ha ucciso decine di teenager in giro per il mondo, ma mette a repentaglio anche la vita degli altri, attraverso un’idea grottesca che nasce probabilmente come fake news ma che si sta diffondendo nel mondo reale.

Tutto ha inizio con l’eccellente serie horror Bird Box, resa nota da una scena dove Sandra Bullock si trova ad attraversare una foresta di corsa completamente bendata per sfuggire a delle creature mostruose.

La, scena, diventata subito cult ha però influenzato il mondo reale dando vita a una assurdità che prende il nome di #birdboxchallange, dalla quale la stessa Netflix ha immediatamente preso le distanze.

I risultati sono catastrofici, e lo si evince dal quantitativo di video che stanno invadendo il web dove troviamo persone alle prese con le azioni più pericolose con una benda sugli occhi.

Le sfide che si vedono passano da corse bendati ad altre attività, fino ad arrivare a cose pericolosissime come la guida che mettono a repentaglio anche la vita degli altri.

Se vogliono rischiare la loro, viene da dire, facciano pure, ma almeno non mettano a repentaglio anche la salute delle persone che niente hanno a che vedere con le loro sfide.

Sorprende inoltre la diffusione del gioco, dal momento in cui Bird Box è un contenuto di un certo livello, non un prodotto trash della rete, e ci si aspetterebbe da parte dell’utenza un certo livello culturale.

A quanto pare quindi, anche il pubblico di Netflix tende ormai verso il basso, e i risultati, con la Bord Box Challange si vedono e come.

La speranza è di non vedere un’altra Blue Whale, anche se la potenza dei social sembra aver già diffuso la Challane tra i più giovani.