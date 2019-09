Bianca Guaccero ritorna a parlare di Nicola Ventola.

Secondo le ultime indiscrezioni, tra i due ci sarebbe infatti un ritorno di fiamma.

Alla guida di Detto Fatto, la Guaccero ha però smentito di essere fidanzata con l’ex calciatore.

Bianca è ancora single e ha dei buonissimi rapporti con l’ex compagno.

Questo non significa che la relazione sia ricominciata.

“Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. Lui è una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre. Ma sono single”.

La Gueccero è già reduce da un difficile divorzio che l’ha ferita moltissimo.

“Ho sofferto molto. Credo mi porterò dietro a vita il senso di colpa di non avere dato una famiglia classica a mia figlia. Però ho capito anche che si tratti di un fatto relativo, l’importante è non far mai mancare a un figlio l’amore di entrambi i genitori. È importante che loro non siano mai coinvolti nelle dinamiche di un rapporto d’amore”.

A quanto pare, almeno a sua detta, la Gueccero è semplicemente in amicizia con l’ex e, al momento, non sono previste relazioni.

Bianca infatti si sta dedicando molto al lavoro, alla guida di Detto Fatto e alla nuova stagione della trasmissione.

Non sono della stessa opinione le pagine del mondo gossip, che vedono nel riavvicinamento qualcosa di più di una semplice amicizia.

Forse, i due, stanno ancora cercando di misurare la situazione e capire bene quale sarà il futuro.

Questo prima di rilasciare qualche dichiarazione all’affamato mondo delle riviste e dei pettegolezzi.

Per il momento comunque, l’unica cosa certa per Bianca è il mondo lavorativo.

Le teorie del ritorno di fiamma però sono destinate ad andare avanti, e chi sa che qualche paparazzo non trovi materiale scottante tra i due.

Di sicuro il rapporto è davvero solido, di qualsiasi tipo esso sia.