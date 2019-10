Belen Rodriguez è stata presente questa mattina a Mattino Cinque con un intervento dove ha parlato del suo rapporto con gossip e paparazzi.

In studio c’era Maurizio Sorge, che ha spiegato gli accordi presi dai vip per farsi fare foto nella vita privata.

In molti si chiedono se i paparazzi violino la legge sulla privacy, ecco spiegati alcuni scoop ottenuti dai vari fotografi, frutto, a quanto pare di accordi preventivi.

Belen però non gradisce molto la presenza dei paparazzi.

Ha raccontato il suo rapporto conflittuale con i cacciatori di gossip, il modo in cui la seguono ovunque e la sensazione di essere costantemente osservata.

Belen ha subito smentito Sorge, dicendo di non aver presso alcun accordo con i paparazzi e come questi siano spesso invasivi nella vita dei vip entrando senza alcun permesso e creando problemi, soprattutto quando li pizzicano in situazioni impreviste o segrete.

Si è parlato anche del rapporto con Corona:

C’è stato il momento della separazione, c’è stato il momento del divorzio, la nascita di Santiago. Prima ancora, quando stavo con Fabrizio. Ogni momento della mia vita è stato condizionato dalla presenza dei paparazzi. Questo lavoro l’ho scelto io e lo fai con consapevolezza, un giorno succede che ti esaurisci perché stanno tutti i giorni sotto al palazzo e non tutti i paparazzi che ci sono sotto casa sono gentili. Io mi spaventerei che un giorno non ci siano più i miei amici, i miei familiari e non i paparazzi.

Poi si parla del possibile secondo matrimonio con De Martino.

Matrimonio che potrebbe essere nell’aria dopo il riavvicinamento:

“Secondo voi perché si fa il secondo matrimonio di Belen e Stefano?” domanda Sorge.

Belen però lo blocca subito:

“Eravamo a casa a Torre Annunziata, vicino casa di Stefano, a festeggiare il suo compleanno in un locale dove si fanno i matrimoni. E l’amico di Stefano mi ha fatto vedere la chiesetta. Hanno creato un casino”.

Il mio periodo gossiparo l’ho vissuto. Ora sono mamma, sono adulta, felice e tranquilla, lavoro un po’ davanti alle telecamere e un po’ dietro le quinte. Il secondo matrimonio con Stefano De Martino non è in preventivo, ma se lui me lo chiede. Se lui prova a stupirmi, come faccio a dire di no?

c