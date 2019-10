Su IMDB, Joker figura già tra i migliori dieci migliori film della storia del cinema.

IMDB si basa sul consenso del pubblico e vede Joker conquistare una posizione tra i film più amati di sempre.

La pellicola di Phoenix sembra una vero e proprio capolavoro destinata a segnare questi anni proprio come accaduto nel passato come capolavori del calibro di Il padrino, Il cavaliere Oscuro, Le Ali della Libertà e altri film indimenticabili.

Joker sta piacendo davvero tanto al pubblico, dimostrando come sia possibile realizzare film supereroistici anche senza esplosioni e effetti speciali o enormi mash up in stile Marvel.

Joker ha ottenuto un successo enorme e siamo sicuri che il personaggio di Phoenix diventerà nel corso del tempo un’icona.

Un’interpretazione straordinaria e un film davvero potente che ha riportato il grande Cinema nel mondo del botteghino.

Negli ultimi tempi infatti, il successo non sembra legato alla qualità ma più all’imponenza della produzione, al merchandise e alla promozione.

Joker porta praticamente il Cinema d’autore su larga scala, dimostrando come i grandi film parlino un linguaggio universale e non si limitino a una nicchia di appassionati.

Ecco di seguito la classifica dei migliori film della storia secondo IMDB:

Le ali della libertà – 9.2

Il Padrino – 9.1

Il Padrino Parte II – 9.0

Il Cavaliere Oscuro – 9.0

La parola ai giurati – 8.9

Schindler’s List – 8.9

Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re – 8.9

Pulp Fiction – 8.9

Joker 8.8

Il Buono, il brutto e il cattivo – 8.8

Con la sua interpretazione di Joker, almeno per gli spettatori, Phoenix è entrato per sempre nella storia del Cinema e, quando si parla di Cinema, il voto della critica vale davvero poco, dal momento che i film vengono realizzati per il pubblico e non per le riviste di settore.

Phoenix è riuscito con la sua interpretazione, assieme a sceneggiatori e regista a dar vita a un cult moderno destinato a lasciare il segno.