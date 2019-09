Barbara D’Urso appare sui social visibilmente provata a con un collare.

Ma cosa è accaduto alla conduttrice?

“Eccomi qua, preferivo non raccontarlo, ma a questo punto meglio che sappiate da me la verità. Vi ho nascosto una cosa da un po’ di giorni”, spiega in un posto social Barbara D’Urso.

”Questa è la conseguenza di una cosa molto particolare che mi è successa e che volevo evitare che si sapesse. Però è venuta fuori e la racconto. Una settimana fa ho avuto una sorta di incidente. Sono scivolata, caduta in modo molto pericoloso e una lastra di cristallo mi è entrata qui. Le conseguenze sono state particolari perché ho avuto insensibilità al braccio e alla mano per diversi giorni. Insomma nella vita può capitare tutto in un minuto”.

Un incidente molto grave che poteva anche costarle la vita.

Per fortuna Barbara ora sembra stare bene e lo conferma con un video su Instagram dove spiega le sua condizioni di salute ai fan.

“Io comunque sto benissimo, per girare i promo mi tolgo il collarino e le foto le ho fatte di schiena per evitare che si vedesse il collarino. Ma lunedì torno in diretta”.

Barbara non si ferma davvero mai.

Proprio il lavoro e darà la forza di superare questa difficoltà.

Un incidente pericoloso che le ha fatto perdere momentaneamente il controllo del braccio.

“Ringrazio medici e infermieri dell’stituto Clinico Humanitas – conclude la D’Urso nel suo videomessaggio – che si sono occupati di me. Da una settimana mi imbottisco di medicinali, antidolorifici, miorilassanti e medicine contro nausea e vertigini. Agli haters che dicono che sono per l’osteoporosi rispondo che ho altri problemi e vi auguro tanta gioia”.

Per fortuna Barbara D’Urso sta bene e l’incidente è stato superato.

Una situazione davvero incredibile che le ha fatto rischiare la vita, soprattutto avvenuta all’improvviso da un semplice incidente domestico.