Alessandro Greco e Beatrice Bocci (ex concorrente di Miss Italia) si raccontano in tv, parlando in particolare della loro intimità.

Un racconto che fa subito il giro del web quello dei due personaggi che, in onda su Storie Italiane, pogramma del pomeriggio di Rai1, spiegano la loro scelta di astinenza sessuale durata ben tre anni.

“È una scelta difficile e non la si può fare se non affidandoti a Dio… Se sei in coppia può diventare una frustrazione…”, spiega Greco.

I due sono cattolici praticanti, proprio la fede li ha portati a questa particolare decisione che sta facendo molto parlare sul web.

Nessuno si sarebbe aspettato che i due personaggi, non particolarmente paparazzati ma comunque molto noti, si sarebbero fatti notare per questa particolare scelta di coppia.

Ecco che cosa raccontano in trasmissione.

“Eravamo in pellegrinaggio a Medjugorje… Lì sono successe alcune cose… Ci siamo poi trovati in camera d’albergo e abbiamo scelto di mettere Gesù al centro della nostra vita nei sacramenti e nella messa…”.

Parole molto interessanti quelle che vengono confessate a Eleonora Daniele e al pubblico.

“Abbiamo messo Dio al centro della nostra vita”, concludono i due emozionantissimi.

Che cosa sia accaduto non è dato saperlo, probabilmente maggiori informazioni verranno rilasciate all’interno del loro libro.

Il libro infatti mette al centro proprio la fede dei due e il modo in cui ha cambiato la loro vita.

Di sicuro l’intervista a Beatrice Bocci e Alessandro Greco è destinata a far parlare e la curiosità è cresciuta a dismisura, già nelle prime ore dopo la diretta.

La dichiarazione fatta dai due potrebbe portare a ulteriori inviti e interviste che, a questo punto non possiamo che seguire con attenzione.

Una scelta quella dei due davvero rara e che li rende due personaggi interessanti agli occhi del mondo del gossip e delle riviste.