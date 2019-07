Adrian è stato un flop clamoroso ed è diventato un’icona trash della televisione italiana.

Ecco però che, dopo l’indiscrezione che vedeva il ritorno della sola serie animata, sembra che le cose siano cambiate e a confermarlo è lo stesso Piersilvio Berlusconi:

“Adrian tornerà, ma con una ‘O’ in più, diventando Adriano, e Celentano sarà sul palco con uno spettacolo incredibile.”

Fino alla conferma di Mediaset, sembrava che Celentano non avesse più contatti con la televisione, tanto da far pensare a un ritorno di Adrian senza il suo creatore, ormai tiratosi fuori dall’esperienza.

E invece no!

A quanto pare, lo show vedrà una presenza massiccia di Adriano Celentano e si chiamerà addirittura Adriano.

“Penso sia palese dire che non siamo soddisfatti di come le cose siano andate la scorsa stagione televisiva, ed il primo a non esserne contento, crediamo sia proprio lui”, ha commentato Piersilvio Berlusconi.

“Tuttavia pensiamo che Adriano Celentano sia un grande personaggio, e crediamo sia giusto dargli una seconda possibilità. In questo momento sta lavorando ad un nuovo spettacolo, in cui sarà costantemente presente. La voglia che Adriano torni in scena e faccia ciò che doveva e voleva fare è tanta, quindi speriamo sia così.”

La vicenda Adrian non è finita e la chiusura potrebbe arrivare col botto.

Di sicuro infatti, Celentano giocherà tutte le sue carte per chiudere in bellezza lo strano esperimento che l’ha visto protagonista.

Adrian è andato molto male, proprio per una questione di trama.

Se la serie fosse stata più ispirata di sicuro non ci troveremmo in questa situazione.

In ogni caso, uno show di Celentano è sempre uno show di Celentano e l’attesa per il ritorno in tv del molleggiato è già carica di aspettative.

Chi sa in qualche modo Adriano Celentano sorprenderà ancora una volta il mondo tv e in che modo affronterò la chiusura di Adrian.