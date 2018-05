Netflix annuncia l’uscita della seconda stagione di Tredici (13 Reasons Why), la serie basata sul suicidio adolescenziale, tratta dall’omonimo romanzo di Jay Asher e creata da Brian Yorkey.

La data di debutto dei nuovi episodi di Tredici sarà il 18 Maggio, pronti a rivedere tutti i protagonisti? Nella prima stagione ci è stata raccontata la triste storia di Hannah Baker, a cui presta il volto la giovane attrice Katherine Langford, una storia mandata avanti dalle audiocassette che la protagonista ha lasciato ad ognuno dei suoi “amici”, nelle quali si nascondevano i motivi che l’hanno portata a togliersi la vita.

Gli episodi, tra un flashback e l’altro, raccontavano il malessere di Hannah, la voglia dei suoi genitori e del suo amico Clay di scoprire la verità, e tutte le vicende che il suo suicidio ha scatenato.

Dal trailer ufficiale della seconda stagione, che troverete qui di seguito, si capisce da subito che “le cassette erano solo l’inizio“, ora le vere protagoniste saranno delle inquietanti polaroid.

I nuovi episodi mostreranno ancora una volta il passato di Hannah e ovviamente quello di tutti gli altri protagonisti. Anche se sappiamo ancora poco della trama, Katherine Langford afferma che Hannah ha ancora tanto da raccontare. Scopriremo qualcosa in più su tutti i personaggi, chi di loro avrà superato il brutto anno scolastico e chi invece non riesce a mandar via i sensi di colpa?

Una cosa è certa, quasi tutti alla Liberty High School, avranno voglia di scoprire la verità, e la vera storia che si nasconde dietro le audiocassette. La scuola inoltre dovrà difendersi dalle accuse legali che i genitori di Hannah hanno fatto dopo aver ascoltato ogni singola cassetta.

Tredici, che annovera tra i produttori esecutivi anche Selena Gomez, ha avuto da subito un notevole successo in tutto il mondo. Non sono mancate però le polemiche, a causa delle sensibili tematiche trattate, dal bullismo allo stupro. Tematiche che a detta di molti, potrebbero condurre alcuni adolescenti a imitare certi atteggiamenti.

In che modo stavolta gli autori avranno deciso di trattare determinati argomenti? Gli episodi della seconda stagione saranno soltanto sei. Nel cast ancora Dylan Minnette (Clay), Katherine Langford (Hannah), Christian Navarro (Tony), Alisha Boe (Jessica), Derek Luke (Kevin), Kate Walsh (Olivia), questi sono i volti che abbiamo visto nel trailer, ma ci saranno anche i personaggi visti nella prima stagione?

Questo e tanto altro lo scopriremo solo tra qualche settimana, restate collegati con Blog di cultura per scoprire tutte le novità sulla seconda stagione di Tredici.